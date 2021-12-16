ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ А.З. АРДЗИНБА В И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия 15 декабря 2021 года в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия направлено представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмасхана Зурабовича и возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Республики Абхазия.