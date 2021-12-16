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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ А.З. АРДЗИНБА В И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Новости Четверг, 16 декабря 2021 22:34
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ГЕНПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПАРЛАМЕНТ О ЛИШЕНИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ А.З. АРДЗИНБА В И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия 15 декабря 2021 года в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия направлено представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмасхана Зурабовича и возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Ранее, заключением судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года, по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Республики Абхазия в действиях депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Ардзинба Алмасхана Зурабовича установлены признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Указанное решение вступило в законную силу 08 декабря 2021 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 16 декабря 2021 22:35

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