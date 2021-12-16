ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни прошла рабочая встреча представителей ГТК Республики Абхазия и ФТС России С российской стороны в заседании приняли участие представитель таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков, заместитель начальника таможенного поста Антон Александров. Абхазскую делегацию представили начальник таможенного поста Псоу Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля ГТК Республики Абхазия Алиас Хишба, заместители начальника таможенного поста Темур Ласурия и Ахмат Пилия.

Рабочая встреча проводилась в целях обсуждения вопросов, связанных с порядком перемещения автотранспортных средств через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией, дальнейшего взаимодействия и обмена информацией.

В ходе встречи участники обсудили ряд актуальных задач, связанных с порядком перемещения через таможенную границу ЕАЭС иностранных транспортных средств. В связи с возросшим количеством нарушений таможенного законодательства при временном ввозе транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Абхазия, российской стороной предпринимаются необходимые меры по выявлению и пресечению незаконных операций с такими автомобилями.

В связи с усилением таможенного контроля на данном направлении участники встречи обсудили дополнительные меры во избежание скопления автотранспортных средств в многостороннем автомобильном пункте пропуска Адлер. Так, была рассмотрена возможность распределения потоков транспортных средств с российскими и иностранными номерами, принадлежащие физическим и юридическим лицам по различным полосам движения. Был также рассмотрен вопрос о необходимости информирования водителей о порядке прохождения контроля в пункте пропуска Адлер, определения полосы движения при въезде на таможенную территорию ЕАЭС. Стороны высказали мнение о необходимости установки на въездном направлении до въезда в зону таможенного контроля информационных стендов (табличек), разъясняющих порядок движения автотранспортных средств по линиям контроля.

Кроме того, участники встречи обсудили важность обмена информацией об изменении товаропотоков, а также потока легковых транспортных средств, автобусов. Стороны пришли к договоренности, что обмен данными сведениями необходимо производить при наличии соответствующей информации на регулярной основе.

Подводя итоги совещания, было отмечено, что сложившаяся региональная практика проведения рабочих встреч позволяет улучшить взаимодействие таможенных служб сопредельных государств. Собравшиеся выразили общее мнение о необходимости продолжать реализацию курса таможенных служб Российской Федерации и Республики Абхазия, направленного на развитие сотрудничества по перспективным направлениям совместной деятельности в целях повышения эффективности таможенного контроля.