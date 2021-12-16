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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЮВО

Новости Четверг, 16 декабря 2021 22:40
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В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЮВО

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Мобильный многопрофильный госпиталь в Абхазии завершил работу и готовится к убытию в пункт постоянной дислокации. Подполковник Абдулмеджид Магомедов отметил, что военнослужащие успешно выполнили миссию, и подвел итоги работы медицинских специалистов ЮВО за прошедшие пять месяцев.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа 2021 года, приняли на лечение и консультацию более двух тысяч жителей Республики Абхазия, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Лечение в стационаре прошли 649 человек, амбулаторно – 1500 человек. Начальник госпиталя призвал всех граждан соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции, и рассказал, как переносят болезнь вакцинированные пациенты.

Подполковник Магомедов отметил, что вакцинированные пациенты госпиталя переносили болезнь намного легче, чем пациенты без прививки, и не имели осложнений.

«По поводу вакцинации могу уверенно сказать с учетом того, что мы увидели своими глазами, когда принимали больных, лечили, дорогие жители Республики Абхазия, прививайтесь! У нас были привитые больные, у них болезнь протекала намного легче, чем у тех, кто был без прививок. Те люди, которые к нам обращались, те люди, которые у нас стационарно лечились, привитые, у них лечение протекало по количеству дней короче, чем у других, в реанимацию они не попадали, в общей палате в течение недели мы их вылечивали и отпускали домой без осложнений», – сказал Абдулмеджид Магомедов.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования дополнительных 50 койко-мест.

Шестьдесят четыре койко-места госпиталя оснащены оборудованием для подачи кислорода, из них 13 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Беспрерывное обеспечение госпиталя кислородом осуществляла военная база ЮВО в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходовалось около 100 кислородных баллонов.

В госпитале работали приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для лечения пациентов использовалось самое современное медицинское оборудованиеаппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Свыше ста медицинских специалистов ЮВО посменно в круглосуточном режиме принимали пациентов и проводили лечебно-диагностические мероприятия, вели ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий.

В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 10,5 тысяч разных лабораторно-диагностических исследований, в их числе свыше четырех тысяч ПЦР-тестов и более 1,7 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Кроме того, начальник госпиталя Магомедов поздравил всех жителей Абхазии с наступающим Новым Годом и призвал всех граждан и гостей страны соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и попросить соблюдать меры профилактики. Вы знаете, что заболевание очень коварное, протекает очень тяжело, не смотрит, в каком вы возрасте, откуда приехали, в каком звании, в какой должности. Надо соблюдать меры профилактики - не ходить в гости, находиться дома в кругу семьи, в общественных местах надевать маски, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Соблюдая все меры, которые доводит Минздрав Республики, мы победим это заболевание!» – сказал он.

По просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, Россия направила в Сухум мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.

Ранее, в период с 20 октября 2020 года по март 2021 года, военные врачи медицинского отряда ЮВО уже выполняли задачи по оказанию помощи населению Абхазии. Тогда медики оказали помощь примерно четырем тысячам жителей республики. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысяч ПЦР-тестов, более двух тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 16 декабря 2021 22:45

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