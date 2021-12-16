ПОЖАР В СЕЛЕ ГУМИСТА
Новости Четверг, 16 декабря 2021 22:45
Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Накануне по Бзыбскому шоссе в селе Гумиста Сухумского района загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома. Подразделения пожарных выехали по вызову в 21 час 18 минут. По словам пожарных на момент их прибытия к месту возгорание дом фактически выгорел. Было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливается.
В этот же день в городе Сухум по улице Аргун произошел пожар частного деревянного дома. К моменту приезда пожарных строение было полностью охвачено огнем. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
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