ПОЖАР В СЕЛЕ ГУМИСТА

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Накануне по Бзыбскому шоссе в селе Гумиста Сухумского района загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома. Подразделения пожарных выехали по вызову в 21 час 18 минут. По словам пожарных на момент их прибытия к месту возгорание дом фактически выгорел. Было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого устанавливается.