ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Правительством утверждены размеры ведомственных ассигнований и предельных штатных расписаний на будущий финансовый год для 21 органа центрального госуправления.

Министерству экономики Республики Абхазия дано согласие на учреждение Республиканского унитарного предприятия «Абхазские авиалинии». Далее профильным ведомством будет сформирован уставной фонд учреждения для реализации проекта по восстановлению воздушного сообщения республики с городами России.

Увеличен размер средств госпрограммы «Развитие демографии», в рамках которой абхазские семьи, в которых родился третий и последующий ребенок получили в 2021 году материальную помощь в размере 100 тыс рублей. Количество семей из дополнительного списка (обратившихся позднее допустимого срока, однако рассмотренных) заявлений увеличили с 25 до 31. По ситуации на 14 декабря материальную поддержку в размере 100 тыс рублей из средств госпрограммы в 2021 году уже получили 399 семей.

Также члены Кабинета Министров рассмотрели ряд вопросов перевода участков земли из категории в иную, предоставления в постоянное пользование земельных участков индивидуальным предпринимателям и частным лицам.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.