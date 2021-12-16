ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 108 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 581 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36675 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29267 человек.
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