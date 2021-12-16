ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 108 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 581 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 95 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести.