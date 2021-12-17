ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ

На открытые уроки были приглашены опытные специалисты-математики из других общеобразовательных школ Сухума и главный специалист министерства просвещения Марина Барамия.

Два года назад Управление образования столичной администрации открыло на базе 4 школы класс с углубленным изучением математики.

Свое мастерство ведения предмета с углубленным изучением математики показали педагоги Ольга Дударева из средней школы №6 и Наур Нармания из средней школы №4.

Наур Нармания заметил, что помимо математических навыков, старается развить у учеников логику.

«Очень способные ученики в классе. Особенно хочется развивать их логику, мышление. Предмета логики в школе нет. Хочется разнообразить сам урок. Пять-десять минут если закидывать задачи на логику, не каждый раз может быть, но время от времени, это будет подталкивать их к решениям по логике. Есть, например, дети, которые математику решают на пять, а логически дальше решить не могут. А есть те, кто решает контрольные на три, на логику даешь задание, решат блестяще на «пять». Все разные и задача педагога развить способности каждого», – сказал он.

Учительница математики средней школы №5 с многолетним стажем работы Изольда Хеция отметила, что ей было интересно послушать своих молодых коллег.

«Дети были подготовлены. Видно было, что вы с ними много работали, одним днем такое не делается. И сегодня вы получили отдачу в виде их превосходных ответов, – сказала Изольда Хеция, обращаясь к учителю Науру Нармания. – Чувствуется и отношение детей к вам. Как они вас слушают и схватывают все, что вы им говорите».

Среди отличившихся учеников на открытом уроке по математике тезка и внук Героя Абхазии Мушни Хварцкия, восьмиклассник Мушни и внук народного поэта Абхазии Геннадия Аламиа – Александр.

«Объяснений учителя мне вполне хватало, чтобы усвоить материал. И сегодня на уроке показал результат, за который и получил пятерку», – уверенно сказал Александр.

Мушни и Александр поделились, что их любимый предмет алгебра и поэтому они учатся в классе с углубленным изучением математики.

«Я был готов к уроку. В интернете я ничего не вычитывал, для ответов на уроке мне было достаточно того, что нам подробно объяснял учитель на предыдущих уроках, – сказал Мушни Хварцкия. – В будущем собираюсь поступать на медицинский, буду, скорее всего, хирургом».

Начальник Управления образования Астанда Таркил заметила, что классы с углубленным изучением предметов, открытые два года назад, призваны дать детям дополнительный объем знаний, которого нет в школьной программе.

«Бывает, что родители дополнительно направляют детей к репетиторам, чтобы получить дополнительные знания по математике, когда ребенок собирается поступать на определенную специальность. А на базе 4-ой школы есть класс с углубленным изучением этого предмета. Дети второй год занимаются в этом классе и сегодня на открытом уроке демонстрировали свои знания. Очень интересный урок. Все дети получают хорошие математические знания и со временем без репетиторства они могут поступить на профильные специальности. Были дети, которые перешли в 4 школу из других школ, чтобы учиться в классе с углубленным изучением математики», – сказала Таркил.

По ее словам, во втором учебном полугодии планируется на базе общеобразовательных школ Сухума открыть дополнительное профильное изучение предметов – физики, химии, биологии и др.

«Педагоги будут проводить уроки углубленного изучения по предметам. Дети из разных школ Сухума будут приходить на углубленное изучение предмета на базе определенной школы. Это будет выходной день – суббота, воскресенье», – уточнила Астанда Таркил.

Всего на базе общеобразовательных школ Сухума уже открыто 18 классов с углубленным изучением предметов. Например, на базе 5 школы – углубленное изучение абхазского языка, на базе 2 школы – «Атомкласс» по физике и алгебре.

Об этом сообщает сайт столицы.