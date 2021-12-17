ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ
Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Новый Афон. В первую очередь он посетил детский сад «Алашара». Строительство детского сада осуществлено в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии и обошлось в 136 млн рублей.
Глава государства проверил и ход укрепительных работ на оползневом склоне проселочной автодороги в с. Анхуа.
«Оползневый участок укрепляется двумя подпорными стенками. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ», – сказал президенту Тимур Агрба.
На данный момент работы профинансированы на 5 млн 689 тысяч рублей. В общей сложности укрепительные работы обойдутся в 20 млн рублей.
Во время осмотра дороги к президенту подошла одна из жительниц села и поблагодарила его за то, что он уделил внимание этой важной для села проблеме.
Аслан Бжания также осмотрел несколько улиц в городе. На сегодняшний момент в Новом Афоне проводится замена водопроводных сетей.
К концу осмотра объектов журналисты задали вопрос президенту, как он оценивает ход проводимых работ в Новом Афоне. Аслан Бжания ответил: «Оцениваю на удовлетворительно».
Об этом сообщает «Апсныпресс».