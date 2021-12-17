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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Новости Пятница, 17 декабря 2021 14:17
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Новый Афон. В первую очередь он посетил детский сад «Алашара». Строительство детского сада осуществлено в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии и обошлось в 136 млн рублей. 

Начальник УКС Тимур Агрба проинформировал президента, что в детском саду был выявлен ряд проблем. Внутри здания по стенам пошли трещины, в подвале стала собираться вода. Также на территории детсада не раз замечали змей. В настоящее время завершаются работы на объекте, в местах трещин будут поставлены пломбы, за динамикой будут наблюдать специалисты. Также планируется соорудить дренажную систему, чтобы вода не собиралась у забора. 

Глава государства проверил и ход укрепительных работ на оползневом склоне проселочной автодороги в с. Анхуа. 

«Оползневый участок укрепляется двумя подпорными стенками. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ», – сказал президенту Тимур Агрба. 

На данный момент работы профинансированы на 5 млн 689 тысяч рублей. В общей сложности укрепительные работы обойдутся в 20 млн рублей.             

Во время осмотра дороги к президенту подошла одна из жительниц села и поблагодарила его за то, что он уделил внимание этой важной для села проблеме. 

Аслан Бжания также осмотрел несколько улиц в городе. На сегодняшний момент в Новом Афоне проводится замена водопроводных сетей. 

К концу осмотра объектов журналисты задали вопрос президенту, как он оценивает ход проводимых работ в Новом Афоне. Аслан Бжания ответил: «Оцениваю на удовлетворительно».

Об этом сообщает «Апсныпресс». 

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