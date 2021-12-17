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Абхазия Информ

50 СЕМЕЙ ВКЛЮЧЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Новости Пятница, 17 декабря 2021 14:23
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50 СЕМЕЙ ВКЛЮЧЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ-2022»

Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. В 2021 году завершила работу межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе «Жилище-2022» под председательством вице-премьера Сергея Пустовалова.

Несколькими заседаниями с ноября по декабрь комиссия рассмотрела 83 заявления семей и граждан на оказание поддержки в приобретении жилья и вынесли 50 положительных решений:

Инвалиды I группы – семь человек;

Инвалиды с детства и заявитель, у которого ребенок-инвалид на иждивении – 22 человека;

Многодетные семьи с пятью и более детьми – 21 семья.

В комиссию входят 12 представителей исполнительной и законодательной ветвей власти, которые после принятия Правительством и Президентом программы, призваны определять получателей государственной поддержки в приобретении жилья.

Целевую программу «Жилище-2022» члены Кабинета Министров одобрили 28 октября 2021 года, затем программа была утверждена Президентом.

Государство предусмотрело 40 млн рублей на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отмены условия возвратности предоставляемых средств. Однако согласно нормам программы претендовать на участие в ней могут только представители социально незащищённой категории населения:

– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;

– семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;

– многодетные семьи, имеющие трех и более детей;

– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

 

Премьер-министр Александр Анкваб поручил Сергею Пустовалову исключить возможность необоснованных отказов в предоставлении господдержки для приобретения жилья. Особенно это касается семей, имеющих пять и более детей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 17 декабря 2021 14:29

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