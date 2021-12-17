50 СЕМЕЙ ВКЛЮЧЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ-2022»
Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. В 2021 году завершила работу межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе «Жилище-2022» под председательством вице-премьера Сергея Пустовалова.
Несколькими заседаниями с ноября по декабрь комиссия рассмотрела 83 заявления семей и граждан на оказание поддержки в приобретении жилья и вынесли 50 положительных решений:
Инвалиды I группы – семь человек;
Инвалиды с детства и заявитель, у которого ребенок-инвалид на иждивении – 22 человека;
Многодетные семьи с пятью и более детьми – 21 семья.
В комиссию входят 12 представителей исполнительной и законодательной ветвей власти, которые после принятия Правительством и Президентом программы, призваны определять получателей государственной поддержки в приобретении жилья.
Целевую программу «Жилище-2022» члены Кабинета Министров одобрили 28 октября 2021 года, затем программа была утверждена Президентом.
Государство предусмотрело 40 млн рублей на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отмены условия возвратности предоставляемых средств. Однако согласно нормам программы претендовать на участие в ней могут только представители социально незащищённой категории населения:
– инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.;
– семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке, при выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческой жизни, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка;
– многодетные семьи, имеющие трех и более детей;
– лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства;– дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Премьер-министр Александр Анкваб поручил Сергею Пустовалову исключить возможность необоснованных отказов в предоставлении господдержки для приобретения жилья. Особенно это касается семей, имеющих пять и более детей.
Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.