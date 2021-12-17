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Абхазия Информ

КРАЖА КОПИЛКИ ФОНДА «ДОБРОЕ ДЕЛО» РАСКРЫТА

Новости Пятница, 17 декабря 2021 14:34
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КРАЖА КОПИЛКИ ФОНДА «ДОБРОЕ ДЕЛО» РАСКРЫТА

Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району раскрыто преступление имущественного характера – задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Унанян Гамлет Артурович, 2000 г.р.

Преступление имело место в ночь с 12 на 13 ноября текущего года в поселке Цандрипш, когда неустановленным на тот момент лицом, проникшим путём разбития оконного стекла в магазин розничной торговли, была совершена кража табачных изделий, алкогольной продукции и денег из копилки фонда «Доброе дело». Общая сумма ущерба составила 65.500 рублей.

По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району по ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Гамлет Унанян уже дал признательные показания и водворен в ИВС.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 17 декабря 2021 14:36

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