КРАЖА КОПИЛКИ ФОНДА «ДОБРОЕ ДЕЛО» РАСКРЫТА
Новости Пятница, 17 декабря 2021 14:34
Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району раскрыто преступление имущественного характера – задержан подозреваемый в хищении чужого имущества Унанян Гамлет Артурович, 2000 г.р.
Преступление имело место в ночь с 12 на 13 ноября текущего года в поселке Цандрипш, когда неустановленным на тот момент лицом, проникшим путём разбития оконного стекла в магазин розничной торговли, была совершена кража табачных изделий, алкогольной продукции и денег из копилки фонда «Доброе дело». Общая сумма ущерба составила 65.500 рублей.
По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району по ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Гамлет Унанян уже дал признательные показания и водворен в ИВС.