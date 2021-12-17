КРАЖА КОПИЛКИ ФОНДА «ДОБРОЕ ДЕЛО» РАСКРЫТА

Преступление имело место в ночь с 12 на 13 ноября текущего года в поселке Цандрипш, когда неустановленным на тот момент лицом, проникшим путём разбития оконного стекла в магазин розничной торговли, была совершена кража табачных изделий, алкогольной продукции и денег из копилки фонда «Доброе дело». Общая сумма ущерба составила 65.500 рублей.