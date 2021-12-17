ДЕПУТАТЫ «НЕ СДАЛИ» СВОИХ КОЛЛЕГ

Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Против лишения депутатской неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая проголосовали 17 из 20 присутствовавших на заседании депутатов.

15 декабря 2021 года генеральный прокурор РА Адгур Агрба направил в Парламент представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждении в отношении них уголовных дел за: для первого – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме, и второго – за хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.





