ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Товарищи офицеры! Хочу поздравить вас, а также ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником! Вы защищаете национальную безопасность нашей страны, суверенитет. Для многих Ваша работа является не заметной. Но от вашего каждодневного труда зависит безопасность нашего государства»,в – отмечается в поздравлении.

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.

Президент подчеркнул, что эта почетная и сложная профессия требует особых навыков, самоотверженность, отвагу.

«Во все времена сотрудники органов государственной безопасности Республики Абхазия проявляли свой высокий профессионализм, с честью выполняли поставленные перед ними задачи. Хотел бы сказать слова особой благодарности ветеранам и пожелать вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья и благополучия», – сказал Аслан Бжания.



Глава государства поблагодарил за службу и пожелал успехов в работе.