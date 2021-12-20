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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Понедельник, 20 декабря 2021 21:49
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности.  

«Товарищи офицеры! Хочу  поздравить вас, а также ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником! Вы защищаете национальную безопасность нашей страны, суверенитет. Для многих Ваша работа является не заметной. Но от вашего каждодневного труда зависит безопасность нашего государства»,в – отмечается в поздравлении.

Президент подчеркнул, что эта почетная и сложная профессия требует особых навыков, самоотверженность, отвагу.

«Во все времена сотрудники органов государственной безопасности Республики Абхазия проявляли свой высокий профессионализм, с честью выполняли поставленные перед ними задачи. Хотел бы сказать слова особой благодарности ветеранам и пожелать вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья и благополучия», – сказал Аслан Бжания.

Глава государства поблагодарил за службу и пожелал успехов в работе.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 20 декабря 2021 21:51

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