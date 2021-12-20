ВАЛЬТЕР БУТБА: В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ ПРОТИВОЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ БУДУТ ПРЕСЕКАТЬСЯ

Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести и достоинства, благополучия и самой жизни – и эти функции во многом возложены на милицию.

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба обратился к населению республики.

Сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и конституционному строю.

Ситуация, когда некоторыми членами нашего общества умышленно предоставляется неполная и зачастую искажённая информация с целью манипулирования общественным мнением, может привести к противоправным действиям и массовым беспорядкам.

В связи с чем, предупреждаем организаторов несанкционированного митинга об ответственности за возможные последствия.

Обращаюсь к гражданам страны с просьбой не участвовать в незаконных митингах, не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии.

В целях обеспечения общественной безопасности будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. Поэтому, уважаемые граждане, прошу не поддаваться на провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории Республики.

Личный состав МВД Абхазии ориентирован на четкое исполнение своих служебных обязанностей – обеспечение правопорядка в стране и безопасности наших граждан».

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.