ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДОСТЕРЕГ ВСЕХ, КТО ПОПЫТАЕТСЯ СОВЕРШИТЬ НЕЗАКОННЫЕ, АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Совсем немного осталось до завершения очередного, наполненного трудностями для нашего народа и для страны года.

Испытание непрекращающейся короновирусной инфекцией тяжело отразились на здоровье и жизни людей, на социально-экономическом положении и в целом на жизнедеятельности государства.

Основные бюджетные средства были перенаправлены на борьбу с эпидемией, на поддержание системы здравоохранения. В этой связи, разумеется, пострадали другие отрасли – они недополучили запланированных средств. Однако, несмотря на очевидные трудности, в результате работы правительства и органов местного самоуправления удалось добиться профицита бюджета.

Очень важную помощь оказывает наш стратегический партнер – Российская Федерация, финансируя реализацию необходимых инфраструктурных проектов в рамках Инвестиционной программы и выделяя средства на решение возникающих проблемных вопросов.

Оперативно отзывается на наши трудности диаспора, без поддержки которой нам было бы сложно.

Решая текущие проблемы, мы в тесном сотрудничестве с нашими российскими союзниками одновременно занимаемся проработкой жизненно важных для развития государства проектов – по газификации республики, в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, организации воздушного сообщения, финансирования развития курортной индустрии. Эти усилия направлены на достижение экономической стабильности, на качественное улучшение социального обеспечения граждан страны, на создание рабочих мест. Из собственных средств вновь финансируется жилищная программа для поддержки уязвимых слоев населения. При этом, безусловно, немало проблем остаются нерешенными. Их невозможно преодолеть при слабой экономике, в нестабильном государстве, которое с опасной частотой сотрясают политические кризисы.

Еще одна такая безответственная акция приведет наше неокрепшее государство к разрушению, ведь из истории известно – строится очень долго, а уничтожается в одночасье. И, как это не раз бывало, только в угоду личным амбициям безответственных политиков.

Уважаемые соотечественники, как вы знаете, представители некоторых оппозиционных организаций намерены завтра провести несанкционированный митинг в Сухуме.

Конституция и законы Республики Абхазия дают гражданам и общественно-политическим организациям право на открытое высказывание своего мнения, выражения определенной позиции по любому вопросу, в том числе право на выражение недовольства действиями властей. Однако, всё это чётко регламентируются законодательством, нарушать которое нельзя.

Мы признаём наличие проблем, нерешенных вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве. И потому предостерегаем всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия. Правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона.

Повторюсь, мы выступаем за открытый и конструктивный диалог, готовы к продолжению дискуссий по самым разным вопросам. Но этот процесс должен носить цивилизованный характер, он не должен подвергать опасности саму страну».