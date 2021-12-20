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Абхазия Информ

«АЙТАЙРА»: ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ К БЛАГОРАЗУМИЮ

Новости Понедельник, 20 декабря 2021 21:34
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«АЙТАЙРА»: ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ К БЛАГОРАЗУМИЮ

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Политическая партия выступила с обращением в связи с намеченным на 21 декабря митингом оппозиционных политических сил.

***

Обращение  политической партии «Айтайра»

В связи с призывом  оппозиционных сил к народу Абхазии принять участие в планируемой на 21 декабря с.г. акции, считаем необходимым заявить, что,  несмотря на имеющийся ряд вопросов, требующих решения, озвучиваемая оппозицией  оценка ситуации в стране не соответствует реальному положению дел.

Несмотря на многочисленные обвинения оппозиции, уверены, власти нет необходимости посыпать голову пеплом. Практически по всем направлениям социально-экономического развития есть позитивные сдвиги. Впервые в современной истории страны государственный бюджет текущего года выполняется с профицитом.

Анализ криминогенной  ситуации позволяет судить о ее улучшении. Необходимо особенно отметить значительное снижение  числа тяжких и особо тяжких преступлений.

Решаются социальные вопросы, включая оплату лечения наших граждан за пределами республики, предоставление жилья инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., многодетным семьям и т.д.

На борьбу с Covid-19 из бюджета страны выделено более 740 млн.руб. Несостоятельна попытка обвинить власть в повышении тарифов и расценок на  горючее, медикаменты и  др.

Авторам подобных заявлений должно быть известно, что ситуацию в подобных случаях диктует внешний рынок.

Положение дел в энергетике, как впрочем и вопросы  недвижимости, доставшиеся нынешней власти в наследство, требуют обсуждения, к чему власть и призывает. Вместе с тем, власть должна больше информировать граждан о проводимой работе. 

Наряду с  встречами  президента  с активами  городов и районов страны, необходимо и другим руководителям информировать население о своей деятельности. Эти и другие насущные вопросы, несомненно, требуют  обсуждения.

Практика прямых эфиров на АГТРК с участием представителей оппозиции должна быть продолжена, что  даст возможность  нашим гражданам самим делать выводы. Уверены, два прошедших прямых эфира по криминогенной ситуации и проблемам энергетики позволили им это сделать.

Считаем, что лучшей платформой для диалога между властью и оппозицией может являться  Общественный совет при президенте с участием представителей всех политических партий и движений. Однако, вместо цивилизованного диалога с властью, отдельные представители оппозиции предпочитают нагнетать обстановку, что активно и происходит в последнее время.

Звучат противоправные призывы, в  числе которых и недавний призыв вооружаться. Это должно получать соответствующую правовую оценку.

Не следует забывать, что закон един  для всех.    Авторы подобных призывов и организаторы предстоящей акции должны осознавать  степень персональной ответственности  за возможные последствия. Стране не нужны потрясения. Призываем всех к благоразумию.

20 декабря 2021 г., г. Сухум.


Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 20 декабря 2021 21:40

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