«АЙТАЙРА»: ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ К БЛАГОРАЗУМИЮ

В связи с призывом оппозиционных сил к народу Абхазии принять участие в планируемой на 21 декабря с.г. акции, считаем необходимым заявить, что, несмотря на имеющийся ряд вопросов, требующих решения, озвучиваемая оппозицией оценка ситуации в стране не соответствует реальному положению дел.

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Политическая партия выступила с обращением в связи с намеченным на 21 декабря митингом оппозиционных политических сил.

Несмотря на многочисленные обвинения оппозиции, уверены, власти нет необходимости посыпать голову пеплом. Практически по всем направлениям социально-экономического развития есть позитивные сдвиги. Впервые в современной истории страны государственный бюджет текущего года выполняется с профицитом.

Анализ криминогенной ситуации позволяет судить о ее улучшении. Необходимо особенно отметить значительное снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений.

Решаются социальные вопросы, включая оплату лечения наших граждан за пределами республики, предоставление жилья инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., многодетным семьям и т.д.

На борьбу с Covid-19 из бюджета страны выделено более 740 млн.руб. Несостоятельна попытка обвинить власть в повышении тарифов и расценок на горючее, медикаменты и др.

Авторам подобных заявлений должно быть известно, что ситуацию в подобных случаях диктует внешний рынок.

Положение дел в энергетике, как впрочем и вопросы недвижимости, доставшиеся нынешней власти в наследство, требуют обсуждения, к чему власть и призывает. Вместе с тем, власть должна больше информировать граждан о проводимой работе.

Наряду с встречами президента с активами городов и районов страны, необходимо и другим руководителям информировать население о своей деятельности. Эти и другие насущные вопросы, несомненно, требуют обсуждения.

Практика прямых эфиров на АГТРК с участием представителей оппозиции должна быть продолжена, что даст возможность нашим гражданам самим делать выводы. Уверены, два прошедших прямых эфира по криминогенной ситуации и проблемам энергетики позволили им это сделать.

Считаем, что лучшей платформой для диалога между властью и оппозицией может являться Общественный совет при президенте с участием представителей всех политических партий и движений. Однако, вместо цивилизованного диалога с властью, отдельные представители оппозиции предпочитают нагнетать обстановку, что активно и происходит в последнее время.

Звучат противоправные призывы, в числе которых и недавний призыв вооружаться. Это должно получать соответствующую правовую оценку.

Не следует забывать, что закон един для всех. Авторы подобных призывов и организаторы предстоящей акции должны осознавать степень персональной ответственности за возможные последствия. Стране не нужны потрясения. Призываем всех к благоразумию.

20 декабря 2021 г., г. Сухум.





