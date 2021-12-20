В АБХАЗИЮ ОТПРАВИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

По словам министра, первая партия покроет всю потребность республики в учебниках для 1-7 классов.

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. «У нас радостная новость. Из Москвы в Абхазию отправили первую партию учебников для 1-7 классов по всем предметам. Это стало возможным благодаря поддержке российского руководства», – сказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа..

«Это огромный подарок к Новому году для детей, родителей и, конечно, педагогов. Я благодарен министерству просвещения России, министерству экономического развития, фонду «Русский мир», которые организовали решение данного вопроса, остро стоявшего на протяжении многих лет. Мы очень рады принять такую неоценимую помощь», – сказал министр.

Он сообщил, что груз уже в пути, а школы готовы его принять.

«Учебники будут напрямую розданы по школам, каждый директор будет материально ответственен за сохранность данных учебников. Мы будем способствовать тому, чтобы данная помощь ценилась нашими детьми и педагогами. Мы обязаны сохранить учебники в надлежащем виде на ближайшие пять лет для передачи будущему поколению. Настоятельно прошу руководителей учреждений тщательно за этим следить», – сказал Габлиа.

Второй этап поставки учебников для 8-11 классов ожидается в феврале.

Министр поблагодарил руководство Абхазии, в частности, министерство финансов, министерство экономики и фонд «Амшра», которые помогали с доставкой груза и его приемкой: «Это ощутимая помощь системе нашего образования. Надеюсь, наши коллеги это оценят по достоинству».

Инал Габлиа также сообщил, что Минпрос планирует проведение совместно с российскими коллегами методических семинаров для педагогов Абхазии.

Министр просвещения и языковой политики находится в Москве с рабочей поездкой.