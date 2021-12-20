18 декабря 2021 года Народно-патриотический союз Абхазии, состоящий из девяти оппозиционных партий и общественных организаций, призвал население республики прийти 21 декабря на митинг.

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. На заседании политической партии «Амцахара», посвященном общественно-политической ситуации в стране, происходящим в последнее время негативным процессам, угрожающим стабильности и развитию государства, было принято заявление.

К сожалению, все громкие заявления лидеров оппозиции и их призывы к акциям протеста преследуют единственную цель – дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, сведение личных счетов и возвращение к ресурсам.

Мы прошли сложный путь и знаем, кто, на что способен, и к чему могут привести антиконституционные действия нынешних оппозиционеров.

Являясь приверженцами стабильности, спокойствия и защищенности каждого гражданина, поддерживаем курс нынешнего руководства на развитие страны, с сожалением вынуждены констатировать, что сложившаяся в стране ситуация может привести к общественному взрыву и непоправимым последствиям. Это вызывает беспокойство не только у нас, ветеранов, она не может оставить равнодушными и каждого из живущих в Абхазии.

Политическая партия «Амцахара» предупреждает об опасности избранного оппозицией пути на дестабилизацию обстановки в стране, тем более, в преддверии новогодних праздников, и призывает лидеров оппозиции решать любую проблему в правовом русле.

Обращаемся к гражданам страны не поддаваться на провокации, и заявляем, что в случае выхода ситуации из правового русла всю ответственность за последствия возлагаем на организаторов акции.

Сухум, 20 декабря 2021 г.