ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Сочи состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Республики Абхазия и Российской Федерации Инала Ардзинба и Сергея Лаврова.
Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений, состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.
С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы.
«Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития», - отметил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на переговорах с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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