ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Сочи состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Республики Абхазия и Российской Федерации Инала Ардзинба и Сергея Лаврова. Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российских отношений, состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.

С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы.



«Абхазия благодарна России за всеобъемлющую поддержку в вопросах обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития», - отметил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на переговорах с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.