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Абхазия Информ

ТАМАЗ ГОГИЯ: ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ РАБОТЫ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С МНОГИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ

Новости Понедельник, 20 декабря 2021 21:19
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ТАМАЗ ГОГИЯ: ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ РАБОТЫ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С МНОГИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. 23 декабря истекает срок полномочий Центральной избирательной комиссии Абхазии. Этот состав ЦИК был сформирован в 2016 году, под председательством Тамаза Гогия.

Председатель ЦИК в интервью Абаза ТВ подчеркнул, что за 5 лет работы в Комиссии столкнулся с разными противоречиями в законе о выборах депутатов Парламента и президента РА.

«Менять выборное законодательство надо с главного, а именно с избирательных прав граждан. Любое выборное законодательство начинается с закона об избирательных правах граждан, которого нет вообще. В других странах, где похожая избирательная система, руководствуются прежде всего правами избирателя, которые определены законом. Также необходимо реформировать порядок представления участников избирательной комиссии», – сказал Гогия.

Он уточнил, что порядок формирования ЦИК заложен в законе о выборах в Народное Собрание – Парламент, которое «в корне не верно».

«ЦИК по сути своей на выборах депутатов Парламента, руководствуется законом по выборам депутатов. В этом нет никакой логики. Должен быть закон об избирательных правах, в этом законе должно быть заложено создание избирательной комиссии и всех остальных комиссий, их права и полномочия. И комиссии всех уровней должны руководствоваться именно этим законом. И на основе данного закона должны формироваться другие: закон о выборах президента, закон о выборах депутатов, о референдуме и закон о выборах в органы местного самоуправления», – сказал Гогия.

Сегодня в аппарате ЦИК работает 15 человек. Этого, как считает председатель, недостаточно. Да и в самом процессе формирования ЦИК и его деятельности есть пробелы.

«Сама комиссия работает на общественных началах. В основном в составе ЦИК граждане представляющие общественность и политические партии, или же просто авторитетные граждане в стране. Не всегда они специалисты в этой области и им было бы проще работать, когда у них есть четкая ясная нормативная база, однозначно определяющая порядок их работы и действий. Такого, к сожалению, у нас не было», – подчеркнул председатель ЦИК.

Наиболее яркими проявлением недостаточной работы в законе о выборах президента 2019 года, когда 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов обоих выборов, прошедших 25 августа и 8 сентября 2019 года.

«На выборах президента мы столкнулись с тем, что когда нужно было принимать решения и мы приняли решение, невзирая на противоречия в законе, что повлекло за собой судебные разбирательства и решение однозначно не было вынесено. Было два решения суда сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Я имею ввиду 19 статью, у нас есть 16 и 17 статьи закона о выборах Президента РА. Есть проблемы организации порядка полномочии нового состава ЦИК», – сказал ТАмаз Гогия.

В соответствии с порядком формирования комиссии ЦИК формируется в течении 7 дней после объявления даты выборов. ЦИК состоит из 15 членов 8 – утверждаются парламентом, 7 назначаются президентом республики.

ЦИК на первом заседании из состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря. Они работают на платной основе и не могут заниматься иной деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью.

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