ИНАЛ ЛАДАРИЯ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

«В соответствии с пунктом 8 статьи 53 Конституции Республики Абхазия назначить Ладария Инара Игоревича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Республике Никарагуа», – говорится в Указе Главы государства.

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания от 17 декабря 2021 года Инар Ладария назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Республике Никарагуа.

Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа было учреждено 2 ноября 2021 года Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

3 сентября 2008 года Никарагуа признала независимость Республики Абхазия, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Ладария Инар Игоревич

Родился 10 ноября 1989 года в г. Гудаута.

В 2007 году окончил Сухумскую среднюю школу №1 на серебряную медаль.

В 2012 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета (БГУ).

В 2014 году окончил аспирантуру в Академии РАНХиГС при Президенте РФ.

В 2018 году прошел обучение на курсах повышения квалификации в Дипломатической Академии МИД России по программе: «Английский деловой язык».

С 2014 по настоящее время является сотрудником центрального аппарата МИД Абхазии, работал референтом информационного департамента, а с 2015 года старший референт департамента Латинской Америки, Азии и АТР.

Является заместителем Председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии.

В 2017 году возглавлял делегацию Республики Абхазия на Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов (ВФМС) в г. Сочи.

Награжден почетной грамотой МИД Абхазии.

Награжден памятной медалью и почетной грамотой Президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов (ВФМС) 2017 г. в г. Сочи.