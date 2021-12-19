АБХАЗСКАЯ СТОРОНА ГОТОВИТСЯ К ПЕРВОЙ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ В ZOOM-ФОРМАТЕ С СИРИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ
Сухум. 19 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики в целях подготовки к очередному заседанию совместного абхазо-сирийского Комитета по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству состоялось совещание с представителями абхазской стороны.
Присутствовавшие обсудили ряд вопросов по взаимодействию сторон в сфере культуры, высшего образования, туризма, морского сообщения и сельского хозяйства.
В ближайшее время должна состоятся первая онлайн-встреча между уполномоченными специалистами ведомств Абхазии и Сирии. Дата встречи будет назначена на следующей неделе.