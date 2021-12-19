АБХАЗСКАЯ СТОРОНА ГОТОВИТСЯ К ПЕРВОЙ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ В ZOOM-ФОРМАТЕ С СИРИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 19 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики в целях подготовки к очередному заседанию совместного абхазо-сирийского Комитета по торговому, экономическому, техническому и культурному сотрудничеству состоялось совещание с представителями абхазской стороны.

Совещание прошло с привлечением ответственных лиц от следующих ведомств: Министерство экономики, Министерство иностранных дел, Министерство Туризма, Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства, Министерство финансов, ГК «Абхазское морское пароходство», Государственный таможенный комитет, Абхазский государственный университет.

Присутствовавшие обсудили ряд вопросов по взаимодействию сторон в сфере культуры, высшего образования, туризма, морского сообщения и сельского хозяйства.

В ближайшее время должна состоятся первая онлайн-встреча между уполномоченными специалистами ведомств Абхазии и Сирии. Дата встречи будет назначена на следующей неделе.