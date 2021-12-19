 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАЗБОЙ В Г. СУХУМ

Новости Воскресенье, 19 декабря 2021 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
РАЗБОЙ В Г. СУХУМ

Сухум. 19 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыто особо тяжкое преступление.

Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а так же незаконное хранение наркотического вещества вменяется жителю г. Сухум Джинджолия Эдуарду Гивиевичу.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть первого отдела милиции столичного УВД в половине четвертого утра 9 декабря текущего года. Выездом оперативной группы установлено, что примерно в 01.30 часов того же дня двое вооруженных лиц в масках проникли в дом по ул. М. Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150.000 рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на а/м марки «Honda Fit» белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.

Принятыми оперативными мерами сотрудниками уголовного розыска 1-ОМ УВД по г. Сухум согласно отрабатываемой ориентировки по ул. Гумистинская была остановлена а/м. «Honda Fit» за г.н.з. Т681ТК под управлением Джинджолия Эдуарда Гивиевича 1986 г.р. При осмотре автотранспортного средства в багажном отсеке обнаружено и изъято наркотическое вещество «Марихуана». По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина Джинджолия возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного при участии участковых уполномоченных милиции ОМ-1 столичного УВД установлена причастность последнего к совершению разбойного нападения по улице М. Авидзба.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Эдуарда Джинджолия отделом дознания столичного УВД по ч.1 ст. 223 УК РА было направлено в следственное подразделение УВД для дальнейшего соединения с уголовным делом по факту разбойного нападения, незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемый уже дал признательные показания в совершении разбойного нападения, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.

Суд города Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении гражданина Джинджолия меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование в рамках соединенного уголовного дела (ч .4 ст. 159, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 223 УК РА) проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 19 декабря 2021 19:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ В СОЧИ АБХАЗСКАЯ СТОРОНА ГОТОВИТСЯ К ПЕРВОЙ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ В ZOOM-ФОРМАТЕ С СИРИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.