РАЗБОЙ В Г. СУХУМ

Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а так же незаконное хранение наркотического вещества вменяется жителю г. Сухум Джинджолия Эдуарду Гивиевичу.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть первого отдела милиции столичного УВД в половине четвертого утра 9 декабря текущего года. Выездом оперативной группы установлено, что примерно в 01.30 часов того же дня двое вооруженных лиц в масках проникли в дом по ул. М. Авидзба, где под угрозой физической расправы в отношении членов семьи заявителя завладели деньгами в сумме 150.000 рублей и тремя аппаратами по добыче криптовалют, после чего скрылись с места происшествия на а/м марки «Honda Fit» белого цвета. Общая сумма материального ущерба составила 300 тысяч рублей.

Принятыми оперативными мерами сотрудниками уголовного розыска 1-ОМ УВД по г. Сухум согласно отрабатываемой ориентировки по ул. Гумистинская была остановлена а/м. «Honda Fit» за г.н.з. Т681ТК под управлением Джинджолия Эдуарда Гивиевича 1986 г.р. При осмотре автотранспортного средства в багажном отсеке обнаружено и изъято наркотическое вещество «Марихуана». По факту незаконного хранения наркотического вещества в отношении гражданина Джинджолия возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного при участии участковых уполномоченных милиции ОМ-1 столичного УВД установлена причастность последнего к совершению разбойного нападения по улице М. Авидзба.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Эдуарда Джинджолия отделом дознания столичного УВД по ч.1 ст. 223 УК РА было направлено в следственное подразделение УВД для дальнейшего соединения с уголовным делом по факту разбойного нападения, незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемый уже дал признательные показания в совершении разбойного нападения, похищенное, а также орудие преступления изъяты. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного преступления продолжаются.

Суд города Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении гражданина Джинджолия меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование в рамках соединенного уголовного дела (ч .4 ст. 159, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 223 УК РА) проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.