ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ В СОЧИ

Сухум. 19 декабря 2021. Абхазия-Информ. 20 декабря в г. Сочи состоится встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В рамках встречи предусмотрен обмен мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений Абхазии и России, а также внешнеполитической координации и региональной безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт МИД РА.