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Абхазия Информ

ГЛАВЫ МИД АБХАЗИИ И РОССИИ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ В СОЧИ

Новости Воскресенье, 19 декабря 2021 18:58
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Сухум. 19 декабря 2021. Абхазия-Информ. 20 декабря в г. Сочи состоится встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В рамках встречи предусмотрен обмен мнениями по ключевым вопросам взаимоотношений Абхазии и России, а также внешнеполитической координации и региональной безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт МИД РА.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 19 декабря 2021 19:03

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