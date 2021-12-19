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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗЯРМАРКУ НА ГУМЕ

Новости Воскресенье, 19 декабря 2021 18:52
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗЯРМАРКУ НА ГУМЕ

Сухум. 19 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме на Культурно-деловой платформе «Гума» (железнодорожная станция Гума) открылась сельскохозяйственная ярмарка, которую посетили президент Аслан Бжания и первый вице-премьер,министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Президент познакомился с фермерами и предпринимателями, попробовал их продукцию и даже приобрел некоторые товары.

Куратор Культурно-деловой платформы «Гума» Шарида Тужба рассказала о сельскохозяйственной выставке-ярмарке: «Каждые выходные декабря мы проводим подобные мероприятия. Ранее мы проводили ярмарки рукоделия и сельского хозяйства. Сегодня представлено много различной продукции, в частности, сыры, вино, хлебобулочные изделия, домашняя птица, яйца, ёлки, аджинджух, орехи. Благодаря данной ярмарке фермеры и предприниматели получают возможность реализовать свою продукцию, а горожане – приобрести фермерскую продукцию напрямую без перекупщиков».

По словам Тужба, в следующие выходные 25-26 декабря пройдет ярмарка рукоделия с большим количеством участников, которые будут продавать хенд-мейд продукцию.

Один уз участников выставки-ярмарки фермер из села Мархяул Гулрыпшского района Мадонна Шапковская рассказала о своей продукции: «Вся продукция из моего хозяйства: закрутки, аджика, орехи, натуральный сыр. У нас семейный бизнес, я изготавливаю продукцию, а моя дочь занимается дизайном упаковки. Молочный сыр к утру весь раскупили, остался копченый. У меня возле дома есть своя домашняя лавка, которую я открываю в сезон и продаю продукцию».

Предприниматель Марианна Жиба представила на ярмарке хлебобулочные изделия собственного производства: «У меня своя пекарня в Сухуме. Я пеку полезные, экологичные хлебобулочные изделия на закваске, без использования дрожжей».

Поблагодарив организаторов выставки-ярмарки, президент Аслан Бжания отметил: «Замечательно, что у фермеров и крестьян есть возможность напрямую реализовывать свою продукцию. Я попробовал продукцию, мне очень понравилось. Я буду регулярно посещать ярмарки на платформе «Гума». Со своей стороны мы будем оказывать поддержку Культурно-деловой платформе «Гума», чтобы поощрять развитие сельского хозяйства».

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 19 декабря 2021 18:56

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