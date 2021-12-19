ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 100 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 18 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 362 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 100 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36894 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29305 человек.