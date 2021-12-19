ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 100 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 18 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 362 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 100 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.