МЭР СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Беслан Эшба отметил, что с удовольствием откликнулся на просьбу о встрече руководителя и сотрудников аппарата уполномоченной по правам ребенка. По словам мэра, сравнительно недавно в Абхазии создан очень важный институт уполномоченного, который, безусловно, может рассчитывать на поддержку столичной администрации.

«С удовольствием отозвались на ваше предложение встретиться, послушать о ваших проектах, которые вы хотите реализовать, обсудить наши возможности, где мы можем помочь их реализовать, оказать содействие, и нашу деятельность, которую мы проводим в этом направлении. Проведем рабочую встречу, для нас еще и познавательную», – сказал Беслан Эшба.

Мактина Джинджолия заметила, что цель встречи – познакомиться с сотрудниками в структуре администрации, которые в своей ежедневной работе занимаются вопросами детей и их семей. На ознакомительную встречу с уполномоченной по правам ребенка пришли руководители отделов и управлений, которые в своей непосредственной деятельности имеют дело с детьми и их семьями.

Начальник Управления соцобеспечения Мадина Харазия рассказала, каким категориям многодетных и малоимущих семьей, сиротам, инвалидам оказывается помощь администрацией Сухума в виде доплат, помимо выплат из республиканского бюджета. Начальник Управления образования Астанда Таркил уже передала список, в котором отражена информация по учащимся общеобразовательных школ Сухума. Администрация столицы обеспечивает учебниками, школьной формой сирот, а десять особенных детей находятся на индивидуальном обучении. К ним на дом приходят педагоги, которым администрация выделят дополнительное финансирование. Представители подразделения по делам несовершеннолетних УВД г. Сухум рассказали, что проводят профилактическую работу, встречи и беседы в школах Сухума.

Начальник подразделения Альбина Григолия отметила, что если в послевоенное время на учете были до 40-45 несовершеннолетних, то сейчас наблюдается тенденция к снижению числа юных правонарушителей.

Беслан Эшба подчеркнул, что так же, как и уполномоченный по правам ребенка, в администрации Сухума нацелены решать проблемы в сфере защиты интересов детей. Необходимы конкретные программы, совместная реализация которых послужит во благо каждому ребенку.

Уполномоченный по правам ребенка назвала первоочередные задачи, которые должны быть решены в ближайшей перспективе: необходимо создать центр временного пребывания детей из неблагополучных семей, а также внедрить альтернативные формы опеки.

Вопреки расхожему мнению, что в Абхазии, где сильны кровнородственные узы, не бывает брошенных сирот, детей, оставшихся без присмотра взрослых, такое, к сожалению, имеет место быть. Одной из возможностью решения проблемы, по мнению Мактины Джинджолия, было бы создание банка данных с именами людей, которые готовы оформить опеку или усыновить таких детей.

Об этом сообщает сайт столицы.