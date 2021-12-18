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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Суббота, 18 декабря 2021 22:03
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 18 декабря 2021. Абхазия-Информ. Незаконные приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического вещества вменяется Хварцкия Энверу Анзоровичу.

Проживающий в г. Сухум гражданин Хварцкия был задержан сотрудниками Бзыбского отдела милиции УВД по Гагрскому району в результате проведения оперативных мероприятий на посту ГАИ «Бзыбь». Последний под водительским сидением своего автомобиля «Мercedes-benz» за г.н.з. Р313ТР хранил медицинский шприц с наркотическим веществом «метадон», который был изъят сотрудниками милиции при обследовании автотранспортного средства.

По данному факту в отношении Энвера Хварцкия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества без цели сбыта возбуждено в отношении жителя села Джал Очамчырского района.

Кишмария Адгур Робертович, 1999 г.р. был задержан сотрудниками уголовного розыска Очамчырского РОВД в ходе проведения оперативных мероприятий в селе Мыку того же района. При личном досмотре у гражданина Кишмария изъят сверток с наркотическим веществом «марихуана», которое последний хранил при себе в кармане носимой куртки.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РА проводит группа дознания ОВД по Очамчырскому району. Адгур Кишмария отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Суббота, 18 декабря 2021 22:19

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