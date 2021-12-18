ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 119 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 508 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 18, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались женщины 70 и 83 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36794 человека. Зарегистрировано 549 летальных случаев. Выздоровели 29267 человек.