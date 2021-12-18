ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 119 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 17 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 508 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести.