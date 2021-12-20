ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнуто досмотру автотранспортное средство.

В результате досмотра обнаружены промышленные товары на общую стоимость 54 150 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства РА.



По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.