ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 37 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 678 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 74 пациентов – средней степени тяжести.