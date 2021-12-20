ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 37 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 678 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 103 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 74 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 28, состояние здоровья 10 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 80 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37038 человек. Зарегистрировано 550 летальных случаев. Выздоровели 29549 человек.
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