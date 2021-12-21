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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ МИТИНГ ОППОЗИЦИИ

Новости Вторник, 21 декабря 2021 15:51
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В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ МИТИНГ ОППОЗИЦИИ

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме проходит митинг оппозиции. На площади перед Абхазским драмтеатром собралось около 300-400 человек. Висят лозунги «Мы не позволим продать Абхазию», «Дайте свет и воду!», «Предавший раз, предаст и дважды! Идут выступления лидеров оппозиции.

Ахра Бжания: «Нет никакого диалога ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. Есть какое-то выборочное применение закона только в отношении тех людей, которые не были сторонниками действующей власти.

Очень настораживают вопросы, связанные с суверенитетом страны. Что это за внешнеполитические инициативы, где обсуждаются многоуровневые переговоры с Грузией, где обсуждаются уступки нашего суверенитета? За что, в обмен на что, на каких условиях, почему вообще это надо говорить?

Вопросов очень много, они накопились. И мы сегодня о них скажем.

Мы здесь собирались по очень важному случаю, беспрецедентному случаю в истории Абхазии, когда героев войны ветеранов избили представители МВД. Те, кто должны соблюдать закон. Эта проблема не решена. Она будет из самых важных на сегодняшнем митинге».

Тимур Гулиа: «С момента прихода к власти Аслана Бжания страну сотрясали громкие скандалы, связанные с непродуманной внешней политикой, ухудшением социально-экономического состояния. Ничем не обоснованные заявления о смене формата переговорного процесса с Грузией ставят нашу страну в двусмысленное положение, наносит удар по нашему имиджу независимого государства.

А ведь после избрания президентом Бжания 56% наших сограждан мы рассчитывали на то, что команда Бжания будет работать на народ и укрепление нашей государственности, консолидирует наше общество, не деля на своих и чужих. Но почти за два года мы не увидели ни одного выполненного предвыборного обещания и считаем, что настало время отвечать за все происходящее».

Виталий Габния: «Что происходит на сегодняшний момент – пытаются надломить дух абхазского народа, когда с высоких трибун нас убеждают, что мы сами не можем, что мы сами не состоятельны. Наш народ прошел через сложные времена, многое выдержал, и несостоятельным себя не считает. Что нам мешает сегодня, объединившись отстаивать наше общее будущее которое отнимают у наших детей? Без назревшей реформы власти, ограничивающей административный произвол, никаких перспектив у страны не будет».

Кан Кварчия: «Мы предлагаем проанализировать биографию Аслана Георгиевича Бжания. Этот человек на всем протяжении своей политической деятельности так и не смог внятно объяснить, где он был во время войны и чем конкретно занимался.
Есть два видеоматериала, в которых взрослый человек, лидер оппозиции, кандидат в президенты Бжания Аслан Георгиевич рассказывает три совершенно разные, исключающие друг друга версии своего местонахождения и рода деятельности в период войны народа Абхазии».
 
В настоящее время оппозиция отправила на переговоры к президенту Тимура Гулия и Аслана Барциц с требованием прийти на митинг оппозиции.

*** 

Параллельно с митингом оппозиционных политических сил у здания Администрации Президента собрались сторонники действующей власти.

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Выступая перед собравшимся, советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа отметил, что в республике есть проблемы, но руководство страны делает все возможное, чтобы решать их, чтобы улучшить жизнь граждан, несмотря на столь сложное время пандемии коронавирусной инфекции.

«Извините, что снова беспокоим вас в связи с ухудшившейся политической обстановкой. Мы видим, что ситуация становится все напряжение, между оппозиционными  силами и руководством Абхазии не получилось наладить конструктивный диалог. Нас не может не тревожить и то, что парламент Абхазии разделился на два лагеря. Я считаю, что, если не остановить противостояние, наша страна окажется в опасном положении».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 21 декабря 2021 16:21

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