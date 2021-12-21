 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПОДКЛЮЧЕНА К РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Новости Вторник, 21 декабря 2021 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗИЯ ПОДКЛЮЧЕНА К РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сегодня, с 0.00 часов, был осуществлён второй этап перетока электроэнергии из Российской Федерациидля покрытия дефицита электроэнергии зимнего периода 2021-22г.г. На данный момент переток получен в полном объёме.

Переток будет осуществляться по 31.12.2021г. включительно. Это позволит отказаться от графика «веерных отключений», за исключением ограничений, связанных с перегрузом в электрических сетях. На данный момент энергоснабжение республики осуществляется с территории Российской Федерации, за исключением ВЛ Шешелети-1 и ВЛ Шешелети-2, электропитание которых осуществляется от Ингур ГЭС и перепадной ГЭС-1.

Также, сегодня на ПС Сухум-2 , по поручению Кабинета Министров РА, идут работы по установке дополнительного трансформатора, что позволит улучшить энергоснабжение абонентов данной подстанции (Новый район г. Сухум, Ачадара, Маяк и др. )и исключить временные ограничения.

Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 21 декабря 2021 17:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ МИТИНГ ОППОЗИЦИИ ПОЖАР В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.