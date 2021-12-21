АБХАЗИЯ ПОДКЛЮЧЕНА К РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. Сегодня, с 0.00 часов, был осуществлён второй этап перетока электроэнергии из Российской Федерациидля покрытия дефицита электроэнергии зимнего периода 2021-22г.г. На данный момент переток получен в полном объёме.

Переток будет осуществляться по 31.12.2021г. включительно. Это позволит отказаться от графика «веерных отключений», за исключением ограничений, связанных с перегрузом в электрических сетях. На данный момент энергоснабжение республики осуществляется с территории Российской Федерации, за исключением ВЛ Шешелети-1 и ВЛ Шешелети-2, электропитание которых осуществляется от Ингур ГЭС и перепадной ГЭС-1.