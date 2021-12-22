23 ДЕКАБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с ремонтом стального напорного водовода d=800мм на территории насосной станции №4, завтра, 23 декабря, с 00.00ч до 15.00ч будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, Старом посёлке, по ул. Эшба, в районе Колоса, по ул. Адыгейская, в районе вокзала и ВИЭМ.

Так же будет ощущаться нехватка воды на верхних этажах высотных домов в центе города.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.