ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 109 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 21 декабря проведено у 511 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 14, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 70 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37147 человек. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29549 человек.