ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 109 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 21 декабря проведено у 511 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 109 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 97 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.