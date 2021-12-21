ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Митинг поначалу носил мирный характер, пока в ее ход не вмешались деструктивные силы, управляемые председателем общественной организации «Аидгылара» Каном Кварчия. С этого момента митинг перерос в массовые беспорядки, вылившиеся в неоднократные попытки захвата комплекса правительственных зданий.

В процессе незаконных действий получил телесные повреждения журналист, нанесен ущерб государственному имуществу, масштабы которого определят правоохранительные органы, в том числе будет дана правовая оценка действиям организаторов массовых беспорядков.

Органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий.

Руководство республики, как и ранее, не отрицает наличие определенных проблем в сфере экономики, социальной политики, отсутствия активного процесса реформ, в том числе в области государственного управления. Однако, осуществление данных реформ зависит не только от исполнительной ветви власти, но и от законодательной.

При этом исполнительная власть исходит из мирового опыта, а он свидетельствует, что осуществление каких-либо масштабных преобразований в сфере государственного управления невозможно в течение неполных двух лет. Поэтому власть считает, что претензии представителей оппозиционных движений необъективны. Особенно с учетом того факта, что нынешние оппоненты власти долгие годы сами управляли государством, но не сумели проявить сколько-нибудь значимых инициатив, тем более в их реализации.

Президент и правительство Республики Абхазия еще раз подтверждает свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазского государства вопросов. Неизменным при этом остается твердое убеждение в том, что любые дискуссии не должны выходить за рамки национального законодательства, не должны угрожать стабильности в стране, жизни и здоровью граждан.

Генеральный прокурор РА А.Агрба

Министр внутренних дел РА В.Бутба

Председатель СГБ РА Р.Киут