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Абхазия Информ

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ ПРЕДЪЯВИЛА ПРЕЗИДЕНТУ РЯД ТРЕБОВАНИЙ

Новости Среда, 22 декабря 2021 01:19
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ ПРЕДЪЯВИЛА ПРЕЗИДЕНТУ РЯД ТРЕБОВАНИЙ

Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. После неоднократных попыток штурма здания Парламента представители оппозиционных политических сил – Адгур Ардзинба (АНД), Тимур Гулия («Аруаа») провели переговоры президентом Абхазии, при участии вице-спикера Парламента Михаил Сангулия, премьер-министра Александра Анкваб и руководителя Администрации президента Алхаса Квициния.

Тем временем, участники протестной акции переместились назад, к драмтеатру.

По завершении переговоров оппозиции с президентом, Ахра Бжания зачитал резолюцию митинга.

«У нас одно будущее, и это будущее должно быть справедливым и цивилизованным.

Мы хотим, чтобы наша молодежь и наши дети стали частью большого мира, а не жили на его задворках.

Мы хотим, чтобы их обслуживало компетентное и честное правительство, чтобы каждый из них проявил на своей Родине свои лучшие качества.

Мы хотим, чтобы они гордились Абхазией и всеми силами стремились жить и работать здесь. Но всего этого никогда не будет, если нашей страной будут управлять люди, не верящие в ее будущее,  считающие Абхазию своим бизнес-проектом, люди, для которых наша природа, энергетика, гражданство, имущество, все то, на что опирается наша независимость, всего лишь товар.

У нас никогда не будет будущего, если носителей нашей славы – ветеранов будут бить в День Победы, а суверенитетом делиться в обмен на деньги, если люди будут умирать сотнями от безразличия властей, а правительство делать  многомиллиардные долги. 

Но понимая  все это, мы  понимаем, что народ Абхазии устал от потрясений, что, каждый раз, когда это возникает, следующая власть может оказаться еще слабее. Поэтому, в полной решимости избавить нашу страну от безответственности в управлении и открыть дорогу во власть новой политической элите, мы понимаем, какой трудный путь нам придется пройти. Кризис должен стать не началом развала государства, а началом его обновления.

Сегодня мы продемонстрировали правду и нашу силу. Никогда обычный человек не пришел бы в холод, в  дождь на митинг, если бы не понимал, как это важно. Сегодня нас не 100,  не 200 и даже не 1000 человек…»

Далее он зачитал требования оппозиции.

• В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязанностей инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через Народное собрание - Парламент Республики Абхазия;

• заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента в период действия процедуры отречения от власти;

• внести изменения в Конституцию РА, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в Парламенте седьмого 7 созыва;

• внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра;

• внести изменения в Конституцию об обязательной процедуре утверждением Парламентом членов Правительства;

• для реализации вышеуказанных требований, а также в связи с тяжелой ситуацией с ковидом продлить полномочия действующего шестого созыва Парламента на один год.

Адгур Ардзинба предложил собравшимся подождать дальнейших решений президента и разойтись.

Многие из собравшиеся были не довольны результатами переговоров.

Одновременно руководитель общественной организации «Аидгылара» Кан Кварчия заявил, что оппозиция не позволит привлечь к ответственности ни одного из участников штурма здания парламента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 декабря 2021 01:26

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