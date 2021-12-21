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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 21 декабря 2021 21:51
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Сухум. 21 декабря 2021. Абхазия-Информ. Информационная служба Абхазской государственной телерадиокомпании сообщает, что во время съемок на митинге оппозиции 21 декабря 2021 года пострадала съемочная группа Абхазского телевидения. Водителю и оператору нанесли телесные повреждения. У оператора вырвали из рук видеокамеру, повредили технику.

Союз журналистов РА заявляет решительный протест организаторам акции протеста в связи с инцидентом со съёмочной группой Абхазского телевидения.

Союз журналистов РА выражает надежду на то, что факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия, повреждением их имущества, будет расследован тщательным образом и виновные понесут заслуженное наказание.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 декабря 2021 21:58

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