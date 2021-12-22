НПСА: НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТОВ

Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. Народно-патриотический Союз Абхазии сделал заявление по поводу инцидента с журналистами АГТРК на акции протеста оппозиции у комплекса правительственных зданий. НПСА строго осуждает любой факт препятствования профессиональной работе журналистов.

«Мы, как и вся общественность, негативно восприняли сообщение о том, что, выполняя свой профессиональный долг, во время съемок митинга у комплекса правительственных зданий пострадала съемочная группа Абхазского телевидения.

Профессиональный долг журналиста порой вынуждает находиться на передовой, чтобы объективно и достоверно доносить информацию о происходящих событиях общественности.

К сожалению, такие случаи происходят в нашей стране не впервые. Известны случаи, когда во время политических кризисов страдали представители и государственных, и независимых СМИ. Порой это происходит ненамеренно во время потасовок, а иногда журналисты подвергаются угрозам и давлению целенаправленно.

Считаем, что подобные действия неприемлемы, и никто не должен препятствовать работе журналистов», – говорится в заявлении Народно-патриотического Союза Абхазии.