ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 88 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 22 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 88 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 65 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37235 человек. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29608 человек.