В АБХАЗИИ ВЫПАЛ СНЕГ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. В связи с похолоданием, выпадением снега и образованием гололедных явлений на дорогах сотрудники МЧС Абхазии несут службу в усиленном режиме.

В частности, подразделения ПСО Очамчыры с раннего утра совместно с ГАИ МВД РА мониторят ситуацию на особо сложных участках автодорог района во избежание аварий и заторов.

Сотрудники ПСО г. Гагра оказывают содействие в деблокировании дороги в районе поселка Цандрипш, где из-за гололеда и выпавшего снега застряли большегрузные автомобили.