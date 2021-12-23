ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ В СУХУМЕ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. П рокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 УК Республики Абхазия, по факту организации и участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии».