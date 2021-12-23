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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 23 декабря 2021 13:00
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТИЯ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ В СУХУМЕ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320  УК Республики Абхазия, по факту организации и участия в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся  погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии».

В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 23 декабря 2021 13:00

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