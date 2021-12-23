УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ ЦИК АБХАЗИИ

Маршан Дмитрий Зурабович



Пачалия Астамур Руфетович



Хишба Инал Филиппович



Ходжикян Ануш Арутюновна



Шат-ипа Омари Нязбеевич.

13 декабря 2021 года президент Аслан Бжания подписал указ о назначении выборов в Народное Собрание – Парламент РА. Выборы высшего законодательного органа Абхазии седьмого созыва назначены на 12 марта 2022 года.

В соответствии со статьей 13 Конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия состоит из 15 членов. Восемь членов ЦИК избираются Парламентом. Семь членов ЦИК назначаются Президентом. Центральная избирательная комиссия на первом заседании из своего состава избирает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Председатель и секретарь ЦИК работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Ранее депутаты Парламента приняли 22 декабря постановление об избрании членов нового состава Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. В состав ЦИК от Парламента избраны: Омар Смыр, Наташа Кварацхелия, Лаша Шамба, Инна Кварчия, Роман Герия, Алиас Брандзия, Вячеслав Квеквескири, Астамур Ашуба.