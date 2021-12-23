ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАЙРА»

Напомним, что после митинга оппозиции, в результате как минимум трех попыток силового захвата правительственных зданий пострадали граждане, среди которых журналисты, а имуществу нанесен ущерб.

Обращало на себя внимание то обстоятельство, что в массовых беспорядках оппозицией использовались совсем молодые люди. Многие из них были настолько нетрезвы, что не могли объяснить причины своей агрессии. Нет никаких сомнений в том, что содержание и смысл резолюции так называемого митинга, от имени которого она озвучена, им так же были непонятны.

Мало того, на следующий день устроители массовых беспорядков распространили заявление, в котором пытаются возложить ответственность за спланированные ими беспорядки на Президента и правоохранительные органы. Без зазрения совести эта «новая политическая элита» упрекает власть в том, что школьники остались без автобусов, потому что ими был огражден от нападения комплекс правительственных зданий. Видимо от жалости к школьникам нападавшие под руководством лидеров НПСА громили эти самые автобусы. Они цинично заявляют, что «хотели пообщаться с депутатами», но с депутатами не общаются, силовыми методами захватывая Парламент. Такими методами захватчики диктуют свои условия, и только.

Мы все слышали призывы лидеров НПСА вооружаться, мы все помним, как эта самая «новая политическая элита» требовала от Президента в 2014 году выхода к ним на митинг. И мы все помним, как оппозиция, в том числе представители нынешнего НПСА, захватила комплекс правительственных зданий, совершила силовой захват власти. Сегодня эти безответственные, поднаторевшие в политических провокациях «государственники» хотели воспользоваться накопленным опытом и в очередной раз совершить переворот. Они не задумываясь поставили под угрозу жизнь и здоровье своих соотечественников, планируя и осуществляя свою преступную акцию.

Руководители акции заявляют о своих желаниях, о том, чтобы их детей «обслуживало компетентное и честное правительство». Когда о «компетентном и честном правительстве» говорят те, кто более пяти лет, занимая высокие должности в исполнительной и законодательной власти, разрушал страну, вгонял ее в системный кризис, то выглядит это как политический цинизм.

Несколько лет назад, находясь у руля власти, они оправдывали амнистирование и возвращение в Грузию военного преступника, убийцу граждан Абхазии, террориста Лукава, который даже не признал свою вину и не просил о помиловании. Тогда ни Адгур Ардзинба, ни Кан Кварчия, ни Тимур Гулиа, ни Ахра Бжания, никто из нынешней оппозиции не осудил акт помилования грузинского террориста, не расценил его как оскорбление «носителей нашей славы». Им не позволяла политическая конъюнктура.

Они дружно молчали, когда при их же власти разграблялось имущество «Черноморэнерго». Работавший тогда директором Гагрской районной электросети Тимур Гулиа тоже молчал. Они не делали заявлений о «провальной социально-экономической политике правительства», которое к концу каждого года секвестрировало бюджет, потому что не могло справиться с его выполнением. Конечно, молчали бы. Невозможно представить себе, чтобы вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, которому подчинялся весь экономический блок Правительства, возмущался провалами своей власти и возмущенно выступал против нее на митингах.

Кто слышал протесты депутата Парламента Ахры Бжания по поводу того, что не реформирована избирательная система страны? Где опубликованы его требования «внести изменения в Конституцию РА, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в Парламенте»?

Вы где-нибудь читали заявления этих господ, пока они сидели во власти, о «полной решимости избавить нашу страну от безответственности в управлении и открыть дорогу во власть новой политической элите»? Никто не слышал. Но именно сейчас им стало это необходимо. А кто это «новая политическая элита»? Адгур Ардзинба, Ахра Бжания, Кан Кварчия, Тимур Гулиа? Они самим себе вновь хотят «открыть дорогу»? Извините, но эти господа – не новая политическая элита, а давно и хорошо всем известная группа.

21 декабря именно эта группа продемонстрировала всему миру, через какую дорогу они хотят вернуться во власть, «обнулиться». Она еще раз показала обществу свою разрушительную силу.

Именно эта группа хочет продлить полномочия Парламента действующего созыва, чтобы в течение года перекроить избирательное законодательство под себя, внедрить смешанную систему выборов, то есть и по партийным спискам. Чтобы попасть в депутаты Парламента можно было не только путем выборов конкретных кандидатов (шансов у многих просто нет), но хотя бы через партийные списки, оптом. И затем группой, по предварительному сговору, «утверждать членов Правительства».

Эта группа требует сегодня отставки Правительства, которое в критических условиях борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и с разрушенным экономическим наследием сумело добиться бюджетного профицита – чего не удавалось сделать Адгуру Ардзинба за долгие годы его «деятельности» министром экономики и вице-премьером Правительства.

Мы уже наблюдали в течение пяти лет работу этой группы, называющей себя «новой политической элитой». Наши «младореформаторы» уже потрудились и министрами, и вице-премьерами, побывали всюду и неустанно блефовали. В эти годы власть и криминал успешно выполняли функции друг друга, живя во взаимопонимании, добрососедстве и полном контакте.

Все, кто не входит в эту группу, не желает вновь подвергать опасности наше государство, категорически против ее возвращения. Поэтому мы обращаемся к руководству страны, к правоохранительным органам: выполните свои функции, обеспечьте защиту общества и государства от преступных посягательств тех, кто готов идти к своей цели напролом, кто ради этого готов жертвовать жизнями и здоровьем людей.

ПП «Айтайра»,

23.12.2021 г.