ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 80 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 80 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 18, состояние здоровья 9 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 12, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 17 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37315 человек. Зарегистрировано 551 летальный случай. Выздоровели 29608 человек.