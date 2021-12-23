ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 80 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 379 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 80 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 пациентов, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 62 пациентов – средней степени тяжести.