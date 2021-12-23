ОПЕРШТАБ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. Оперштаб рекомендует Минпросвещения Абхазии отпустить школьников республики на зимние каникулы 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 года.

Как рассказала главный санврач республики Людмила Скорик, рекомендации связаны с распространением в стране острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусном.

СЭС также рекомендует запретить массовые новогодние мероприятия в детских развлекательных центрах и кафе.