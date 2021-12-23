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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 23 декабря 2021 23:55
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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 23 декабря 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел заседание Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Обсудили текущую эпидобстановку, готовность медучреждений к предстоящим новогодним праздникам, темпы вакцинации и формирование сводных медицинских бригад для дежурства в главном ковидном госпитале.

По итогам обсуждений, оперштаб принял решение, что пункты вакцинации от коронавирусной инфекции во всех районах Абхазии будут работать и в праздничные выходные дни, а именно - 4, 5, 6, 10 , 11 и 12 января 2022 года. Забор анализов на коронавирусную инфекцию будет проводиться с 3 по 6 января (7 и 8 выходные), с 9 по 13 (14 и 15 выходные).

Оперштаб будет рекомендовать Министерству просвещения и языковой политики отправить школьников на каникулы на неделю раньше - 25 декабря и продлить их до 21 января 2022 г. По словам главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик, такой шаг связан в большей степени с распространением острореспираторных заболеваний, а не с коронавирусной инфекцией.

Также СЭС рекомендует запретить и проведение массовых новогодних мероприятий в детских развлекательных центрах и кафе.

Эдуард Бутба отметил, что медики ожидают рост числа заболевших в связи с прошедшими в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом и медучреждения уже готовятся к этому.

Минздрав формирует дополнительные медицинские бригады и при необходимости в Гудаутском госпитале будут открыты дополнительные отделения.

На заседании озвучили и цифры по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. С 18 ноября по 22 декабря новой партией «Спутник V» провакцинировались 2451 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 23 декабря 2021 23:56

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