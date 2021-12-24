КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИНАЛА АРДЗИНБА В СВЯЗИ СО ВСТРЕЧЕЙ ПОСЛА АБХАЗИИ И ПОСЛА БОЛИВИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов в контексте перспектив налаживания сотрудничества и установления гуманитарных и торгово-экономических связей между нашими странами.

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-Информ. В посольстве Боливии в Каракасе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заура Гваджава с Чрезвычайным и Полномочным Послом Многонационального Государства Боливия в Боливарианской Республике Венесуэла Себастьяном Родриго Мишелем Хоффманом.

Мы поддерживаем созидательную деятельность руководства многонационального государства Боливия, направленную на строительство достойного и прочного полицентричного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самоопределение.

Республика Абхазия, как и Боливия выступает за соблюдение основополагающих норм международного права и ключевых принципов Устава ООН, связанных с суверенным равенством государств и невмешательством во внутренние дела.

В этой связи, выражаем солидарность с Боливией, выступающей против любого рода политического давления и односторонних нелегитимных рестрикций, вводимых западными государствами в нарушение норм международного права в отношении наших общих партнёров и стратегических союзников в Латиноамериканском регионе – Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Никарагуа.

Мы высоко ценим последовательный внешнеполитический курс Боливии, направленный на поддержку самостоятельного развития стран, и приветствуем ее приверженность уважению национального суверенитета государств, сохранению культурной идентичности и самобытности коренных народов.



