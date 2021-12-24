 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021

СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

Ветераны войны вышли на политическую арену В декабре в Абхазии некурортный сезон – погода не шепчет, отдыхающих нет совсем,…
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021
СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В мире

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021

ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

13 декабря 2022. Если будет восстановлена «территориальная целостность» Грузии, Тбилиси взамен может говорить с Россией…
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021
WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИНАЛА АРДЗИНБА В СВЯЗИ СО ВСТРЕЧЕЙ ПОСЛА АБХАЗИИ И ПОСЛА БОЛИВИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Новости Пятница, 24 декабря 2021 14:16
Оцените материал
(0 голосов)
КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИНАЛА АРДЗИНБА В СВЯЗИ СО ВСТРЕЧЕЙ ПОСЛА АБХАЗИИ И ПОСЛА БОЛИВИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-Информ. В посольстве Боливии в Каракасе состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заура Гваджава с Чрезвычайным и Полномочным Послом Многонационального Государства Боливия в Боливарианской Республике Венесуэла Себастьяном Родриго Мишелем Хоффманом.   

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов в контексте перспектив налаживания сотрудничества и установления гуманитарных и торгово-экономических связей между нашими странами. 

Мы поддерживаем созидательную деятельность руководства многонационального государства Боливия, направленную на строительство достойного и прочного полицентричного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самоопределение.

Республика Абхазия, как и Боливия выступает за соблюдение основополагающих норм международного права и ключевых принципов Устава ООН, связанных с суверенным равенством государств и невмешательством во внутренние дела.

В этой связи, выражаем солидарность с Боливией, выступающей против любого рода политического давления и односторонних нелегитимных рестрикций, вводимых западными государствами в нарушение норм международного права в отношении наших общих партнёров и стратегических союзников в Латиноамериканском регионе – Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Никарагуа. 

Мы высоко ценим последовательный внешнеполитический курс Боливии, направленный на поддержку самостоятельного развития стран, и приветствуем ее приверженность уважению национального суверенитета государств, сохранению культурной идентичности и самобытности коренных народов.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 24 декабря 2021 14:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ МАДИНА АВИДЗБА ВРЕМЕННО ВОЗГЛАВИЛА ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.