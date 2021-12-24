ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

«В этом году дети из-за пандемии и в Сухуме, и в стране в целом лишены возможности увидеть новогодние представления, детский театр. Поэтому мы хотели сделать что-то яркое. Мы сотрудничаем с группой аниматоров «Сухум», они одни из лучших аниматоров города. Вся эта программа непосредственно связаны с ЖД и мы находимся на станции. Поэтому мы обратились в администрацию РУП «АЖД» с такой идеей. И они поддержали нас, сказали что организуют прибытие паровоза. Мы очень рады что у детей есть возможность на открытой площадке поиграть», – говорит куратор культурно-деловой платформы Гума Шарида Тужба.

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. Первый новогодний железнодорожный состав прибыл на станцию Гума, доставив группу Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Сказочные гости поздравили с наступающим Новым Годом детей, собравшихся на платформе.(ТК «Абаза»).

Она уточнила, что вся эта программа для детей бесплатная.

«Ну конечно мы согласились, это же для детей, для детей нам ничего не жалко. Куратор проекта «Гума» Хибла Возба обратилась к начальнику АЖД, который поручил нам организовать сегодняшний состав. Руководство АЖД не только поддерживает эту акцию, но и намерено ежегодно ее осуществлять», – сказал начальник службы движения РУП АЖД Хрыпс Чедия.

Команда сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом подготовила представление. Дети пели новогодние песни, танцевали и с восторгом рассказывали стихи сказочным пассажирам поезда.

Несмотря на холодную погоду детей на открытой площадке станции собралось не мало.

Восторженные ребятишки делились впечатлениями со съемочной группой телеканала «Абаза»: «Мы в толпе услышали вначале гудки паровоза, украшенного елками. Потом мы увидели дед Морозов. Это было необычно красиво и сказочно. И еще был «злой» зеленый Гринч (похититель Рождества), огромный медведь из сказки».

«Нам очень понравилось. Было столько много аплодисментов, было смешно. Все, все кричали «Ура» от восторга. Нам понравилось и такое в Сухуме впервые».

Среди зрителей были и дети Сухумской вспомогательной школы.

«Мы пришли со всеми детьми. Нам очень понравилось! Отличная идея и предновогоднее настроение! А вообще нам нравится проект Гума. Это классная идея и спасибо!» – говорит многодетный отец Арсоу Хашба.

С 2019 года «Абхазская железная дорога» предоставила заброшенную станцию в аренду частным лицам. Группа энтузиастов организовала на ее месте павильон – арт-пространство «Guma_ art_station».