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Абхазия Информ

ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ЗАПРЕЩЕНА

Новости Пятница, 24 декабря 2021 14:43
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ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ЗАПРЕЩЕНА

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. Кабинет министров Абхазии запретил заготовку елей и пихты для проведения новогодних праздников в 2021 году, в целях обеспечения воспроизводства, охраны и зашиты хвойных насаждений от уничтожения на территории республики.

Государственному Управлению лесного хозяйства, Государственному комитету по экологии, Министерству внутренних дел предписано усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации.

Администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

К нарушителям будут применяться меры, предусмотренные законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 24 декабря 2021 14:46

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