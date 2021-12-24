НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «ЛИРИКОЙ»

Водитель, гражданин Республики Абхазия 1993 г. р., таможенную декларацию в таможенный орган не подавал, на вопрос о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров ответил отрицательно.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБКН №2 службы по г. Сочи Краснодарской таможни на таможенном посту МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки «LADA 2107», направляющийся в Абхазию.

Сухум. 24 декабря 2021. Абхазия-информ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБКН №2 службы по г. Сочи Краснодарской таможни на таможенном посту МАПП Адлер был остановлен автомобиль марки «LADA 2107», направляющийся в Абхазию.

Досмотрев автомобиль с привлечением специалистов-кинологов, сотрудники таможни обнаружили в салоне между передними сидениями под обшивкой подлокотника спрятанный лекарственный препарат. В блистерах находилось 20 капсул препарата «Лирика».

Изъятый препарат был направлен на физико-химическое исследование в ЭКО УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Согласно результатам экспертизы в составе капсул было выявлено сильнодействующее вещество прегабалин.

По словам мужчины, препарат он приобрел в г. Москва для личного употребления. Необходимые разрешительные документы, подтверждающие его назначение, отсутствовали. В соответствии со статьей 226.1 УК РФ незаконное перемещение через государственную границу РФ сильнодействующих веществ квалифицируется как контрабанда.

Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

СПРАВКА: Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.